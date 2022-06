APP NARKIEWICZ IGA

Nazywam się Iga Narkiewicz i jestem dyplomowaną architekt wnętrz z Warszawy.

Zajmuję się kompleksowym projektem wnętrz, prowadzonym od rozmowy z klientem, przez projekt funkcjonalny i wykończeniowy, aż po nadzór autorski i dekoracje. Wykonuję projekty poszczególnych pomieszczeń takich jak łazienki czy kuchnie oraz aranżacje całych mieszkań i domów jednorodzinnych.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego Klienta dostosowuję ofertę zakresu pracy oraz kosztów do konkretnych potrzeb. Rozumiem jak ważnym etapem w życiu jest remont lub urządzenie nowego domu, dlatego dbam o to, aby moja praca i jej efekt, który otrzyma Klient, zmniejszył stres i ułatwił to przeżycie.

W mojej pracy stawiam na prostotę, minimalizm oraz przytulność, a w uzyskaniu zamierzonego efektu pomagają mi używane przeze mnie materiały. Mam słabość do niebanalnego designu i wyróżniających się przestrzeni. Poprzez uważne obserwowanie otaczającego nas świata, poznaję aktualne trendy, które z łatwością wykorzystuję w projektowanych wnętrzach, nadając im wyjątkowego charakteru.

Zajmuję się również tworzeniem identyfikacji wizualnych oraz opraw graficznych, kreuję pełen odbiór marki.

Zapraszam do kontaktu, z przyjemnością pomogę Ci w stworzeniu Twojego wymarzonego wnętrza!

Iga