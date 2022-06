Lata 60-te

Meble, jak wszystko, mogą być ładne i brzydkie. Te, które proponujemy w naszym odczuciu są ładne.

Dlatego zasługują na szczególne miejsce w życiu każdej wrażliwej osoby. Zasługują na uwagę, a nawet na to żeby je mieć. Kochamy wzornictwo z lat 50-tych i 60-tych, ale jeśli coś nam się podoba nie patrzymy w metrykę. Na naszej stronie znajdziecie więc rzeczy głównie z lat 60-tych, ale nie tylko – meble i inne przedmioty. To wszystko, co z miłości do piękna sami chcielibyśmy mieć, a czego z braku miejsca nie możemy zatrzymać. Ubieramy nasze zdobycze w nowe tkaniny, odświeżamy i wyprawiamy dalej w świat. Jeśli podoba Wam się to co i nam się podoba, zapraszamy do naszego sklepu.

Furniture, like everything else, can be nice and ugly. Those that we offer in our opinio are nice.