FAMERO MEBLE Sp.j. Bogdan Przybysz

Większość ludzi, którzy dopiero pobudowali domy lub właśnie wprowadzili się do nowego, pustego mieszkania, poszukuje pięknych, odpowiednich i pasujących mebli na wymiar. Takie właśnie oferuje Famero Meble - wielopokoleniowa, profesjonalna i doświadczona firma z tradycjami, działająca nie tylko na rynku łódzkim, ale także na terenie całej Polski. Powstała na bazie niewielkiego zakładu stolarskiego pod koniec lat 70., zajmującego się wówczas głównie produkcją szafek na buty. Dziś cieszy się dużym uznaniem wśród osób, które np. po generalnym remoncie mieszkań, chcą umeblować je tak, aby goście czuli zazdrość. Drewniane, pokojowe, łazienkowe, gabinetowe, do sypialni i przede wszystkim kuchenne - każdy klient znajdzie i zamówi tu meble, jakie go najbardziej interesują. Wszystkie są bowiem wysokiej jakości i zaskakują bogatym, różnorodnym wzornictwem. Meble kuchenne wykonane za pomocą najnowszych technologii (cechuje je bardzo precyzyjne wykończone) i z niezwykle starannie dobranych surowców (liter drewno i okleiny naturalne), stanowią ciekawe połączenie funkcjonalności i stylu. Są odporne na uszkodzenia mechaniczne, więc klient nie musi obawiać się, że będzie musiał je naprawiać chwilę po zakupieniu. Poza nowoczesnymi i angielskimi kuchniami, na stronie famero.pl znajdziemy także szafy przesuwne, garderoby wiele innych, specjalnie zaprojektowanych, upiększających każde wnętrze, mebli. Bardzo łatwy kontakt pozwoli na szybkie i bezproblemowe zamówienie produktów, jakimi są meble na wymiar.