Mono architektura wnętrz Katowice

MONO to autorska pracownia projektowa założona początkiem 2007 roku na

Śląsku – w mieście Katowice, oferująca pełny zakres usług związanych z projektowaniem wnętrz prywatnych oraz publicznych. Projektowanie wnętrz opieramy przede wszystkim na doświadczeniu, a poparci wieloletnią współpracą ze sprawdzonymi branżowcami oraz wiedzą zdobytą podczas studiów dążymy do niebanalnych rozwiązań. Cenimy minimalizm, oryginalne połączenia, naturalne materiały oraz wyważone proporcje. Projektując, dbamy przede wszystkim o funkcjonalność i ergonomie aby wnętrza były równie wygodne jak i ciekawe wizualnie, uwzględniając indywidualne preferencje naszych klientów zamieszkujących Śląsk czy inny region Polski. Mając na celu obsługę na najwyższym poziomie, znając oczekiwania najbardziej wymagających klientów oraz rozumiejąc, że prostota wymaga perfekcyjnego wykonania i szczególnej dbałości o detale rozszerzyliśmy pole działania naszej Firmy o usługi stolarskie. Daje nam to możliwość uczestniczenia nie tylko w procesie projektowania, ale i tworzenia wnętrz. Każdy projektant wnętrz z naszej pracowni zaoferować może więc kompleksową opiekę nad realizacją zlecenia.

Zależy nam na jak najlepszym efekcie finalnym projektowanych wnętrz, dlatego swoim klientom oferujemy nadzór autorski, kontrolując jakość wykonywanych prac oraz zgodność z projektem. Dodatkowo, szanując czas oraz pieniądze naszych klientów zajmujemy się zamawianiem wyposażenia, wykorzystując wypracowane kontakty z producentami, hurtowniami oraz importerami.

Rozumiejąc, że projektowanie wnętrz dla klientów z takich miejsc jak Kraków, Katowice czy innych jest procesem złożonym i wymaga większego zaangażowania, niż tylko wykonanie projektu, proponujemy naszym klientom współpracę z projektantem na każdym jego etapie – od projektu po realizację. Dzięki temu, efekt końcowy zadowala w równym stopniu naszych klientów jak i nas.