Klapińska

ARCHITEKTURA WNĘTRZ to pracownia projektowa prowadzona przez Agnieszkę Klapińska od 2006 roku. Projektowanie wnętrz to Nasza praca, przyjemność ale przede wszytkim pasja. Dbamy o to żeby każdy klient dostał więcej niż oczekuje. Wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania Państwa, poznając styl życia, osobowość, co pozwala Nam tworzyć wnętrza "USZYTE NA MIARĘ". Tworzymy wnętrza prywatne i komercyjne. Wykonujemy projekty rezydencji, mieszkań, kuchni, łazienek, lokali gastronomicznych, stoisk wolnostojących, gabinetów stomatologicznych i ortodontycznych oraz sklepów. Projektujemy dla klientów z całej Polski i nawet Europy. Serdecznie zapraszam Państwa do współpracy. Mgr inż. Arch Agnieszka Klapińska