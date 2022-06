Milena Zawistowska

Homify to nowoczesna platforma internetowa, skupiająca specjalistów z dziedziny architektury i aranżacji wnętrz. Tutaj możesz znaleźć inspiracje dla swoich wnętrz, a następnie skontaktować się z odpowiednimi profesjonalistami. Od początkowego pomysłu do finalnych wykończeń, Homify łączy wykwalifikowanych ekspertów z klientami. Profesjonaliści i eksperci rejestrują się całkowicie za darmo i prezentują swoje projekty przy pomocy zdjęć. Użytkownicy grupują zdjęcia w Katalogi Inspiracji, które następnie stają się bazą do ich aranżacyjnych pomysłów. W ten sposób klienci mogą w łatwy sposób skontaktować się ze specjalistami i złożyć zamówienie na wybrany przez nich produkt lub usługę. Od naczyń kuchennych po dekoracje ogrodowe- na Homify znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia domu swoich marzeń!