Kuchnie. Łazienki. Wnętrza. Meble na wymiar oraz wszelkie inne zabudowy meblowe. Biblioteki, garderoby, szafy, siedziska, panele ścienne i sufitowe.

Formanufaktura to marka rodzinna, powstała z pasji do tworzenia wnętrz. Od wielu lat przekuwamy tę pasję na jakość, wykonując dla Państwa wyjątkowe, szyte na miarę zabudowy meblowe, meble, panele ścienne i sufitowe. Na każdym etapie realizacji zamówienia szczególną wagę przykładamy do jakości, trwałości, estetyki i ergonomii. Nasze produkty są nie tylko ładne, ale również są trwałe, funkcjonalne i wygodne w użytkowaniu. W naszych meblach stosujemy innowacyjne technologie i materiały, ale również tradycyjne rozwiązania, nierzadko łącząc je celem uzyskania najlepszych efektów zarówno wizualnych jak i ergonomicznych.

Doświadczenie, kreatywność i profesjonalizm to cechy, które posiada cały nasz zespół, począwszy od architektów, projektantów poprzez technologów, rzemieślników, na montażystach kończąc. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać każdemu zadaniu oraz w całości spełnić Państwa oczekiwania.

Dotychczasowym klientom dziękujemy za zaufanie, a zainteresowanych zapraszamy do współpracy.