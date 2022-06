HouseStudio

Projektowanie wnętrz

W projektowaniu ważne jest dla mnie zachowanie równowagi pomiędzy ergonomią i estetyką. Uwielbiam naturalne materiały – drewno, kamień, ręcznie obrabiany metal, tkaniny z lnu, wełny i bawełny. Cenię dobre wzornictwo, chętnie sięgam po meble i dodatki polskich projektantów oraz ciekawe wyposażenie vintage. Do moich ulubionych stylów w architekturze wnętrz należą: modernistyczny, mid-century modern, loftowy, fusion, bobo, eko i modern classic. Jednak swobodnie poruszam się również w innej stylistyce, gdyż zawsze staram się, by charakter wnętrz projektowanych dla moich Klientów w pełni odpowiadał ich preferencjom estetycznym.

Oferuję szeroki zakres usług projektowych począwszy od konsultacji projektowych po kompleksowy projekt wnętrz wraz z nadzorem. Proponuję również usługę home stagingu - przygotowanie nieruchomości w taki sposób, aby została ona sprzedana lub wynajęta w możliwie najwyższej cenie oraz możliwie krótkim czasie. Zajmuję się również fotografią wnętrz - wykonuję sesje zdjęciowe wnętrz dla agentów nieruchomości do celów prezentacji nieruchomości w portalach ogłoszeniowych, dla architektów wnętrz do portfolio, dla właścicieli mieszkań na wynajem do zamieszczenia oferty.