SPENSEN HOME COLLECTION to wnętrza, które tętnią życiem, kontrastem, przeciwnościami. Tutaj nikt nie boi się odważnych połączeń: ciężkie zestawia się z lekkim, perfekcyjnie wykończone i błyszczące ze zgrzebnym i surowym. Kolekcje łączą to, co najlepsze w północnoeuropejskim wzornictwie: polską jakość, skandynawską funkcjonalność i inspirację naturą oraz anglosaską przytulność i kolonialne wpływy.

SPENSEN HOME COLLECTION oferuje meble i dodatki wybranych zagranicznych marek wnętrzarskich, takich jak RALPH LAUREN HOME, LALIQUE, KARTELL, EICHHOLTZ, DESIGNERS GUILD, ROMO, VILEROY & BOCH oraz polskich producentów jak ADRIANA FURNITURE, KASPA, VOLA, MODALTO, URBAN LOFT.

W kolekcjach znajdziemy oryginalne lampy, tapety, lustra, poduszki, narzuty, ceramikę, świece, perfumy dla domu, a nawet meble i akcesoria dla zwierząt, które same w sobie stanowią ozdobę mieszkania. W całej tej fuzji północnoeuropejskich stylów podstawą jest marka SPENSEN i jej polski kunszt meblarski, pragmatyzm i ergonomia. Aż 90 proc. mebli drewnianych i tapicerowanych tej marki jest produkowanych w Polsce przez wybranych, sprawdzonych i doświadczonych producentów, których szanujemy, podziwiamy i doceniamy za ich umiejętności, pasję i dbałość o szczegóły.