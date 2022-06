marta sergiej – wnętrza

Jestem architektem wnętrz i zajmuję się kompleksowym projektowaniem wnętrz mieszkalnych, komercyjnych oraz projektowaniem mebli.

W mojej pracy kieruję się przede wszystkim funkcjonalnością i oczekiwaniami klientów. Dużą wagę przykładam do stylistyki i walorów estetycznych. Tworzę projekty wnętrz we współpracy z klientami, dzięki czemu powstają niepowtarzalne, oryginalne wnętrza, dopasowane do indywidualnych upodobań i charakteru użytkowników.