RZECZY SAME to sklep - showroom na krakowskim Podgórzu, oferujący i promujący dobre, polskie wzornictwo oraz sklep internetowy.

Rzeczy Same to polskie marki, polscy projektanci, polskie produkty. To miejsce dla wszystkich, którzy cenią współczesne wzornictwo, funkcjonalne i oryginalne rozwiązania, piękno i historię powstawania danego przedmiotu, naturalne materiały i niemasowość produkcji.

Znajdziecie u nas rzeczy zaprojektowane i wytworzone w Polsce, przede wszystkim meble, lampy, ceramika, tekstylia, a także notatniki, wybrane kolekcje torebek i biżuterii, produkty dla dzieci oraz książki i magazyny związane tematycznie z „dobrą rzeczą” i „dobrą przestrzenią”.