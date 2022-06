ArchiVR to autorska pracownia projektowania wnętrz. Projektuję w każdym stylu. Architektura jest moją pasją, którą rozwijam i nieustannie doskonalę. Do każdego klienta podchodzę indywidualnie uwzględniając jego upodobania i potrzeby. Każde wnętrze jest dla mnie zarówno wyzwaniem jak i inspiracją. Tworzę projekty dostosowane do potrzeb każdego inwestora oraz ustalonego wcześniej budżetu. Projektuję kompleksowo całe wnętrza. Mogę zająć się realizacją instalacji domu inteligentnego, koordynacją prac wykończeniowych, projektem ogrodu, ogrodzenia, kostki podjazdu, basenu itp. Jeśli zależy Ci na kompleksowej usłudze projektu wnętrza, koordynacji, nadzoru prac wykończeniowych skontaktuj się!