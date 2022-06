„Nie jest ważne ile ton betonu zużyjesz w życiu, ważne jest jak” / Jan Kaplicki, FUTURE SYSTEMS

Słowa te, wypowiedziane na jednym z wykładów przez nieżyjącego już czeskiego architekta Jana Kaplickiego, są mottem, które przyświeca działalności biura Ultra Architects. Nasze projekty wynikają ze starannej analizy kontekstu przestrzennego, funkcjonalnego i kulturowego oraz potrzeb klienta. Duże znaczenie mają też dla nas uwarunkowania ekonomiczne inwestycji.

Projektujemy przede wszystkim przestrzeń i to ona stanowi o wartości i urodzie formy. Chcemy, żeby nasza architektura wywoływała emocje. Tworzymy zgrany zespół ludzi młodych, ale mających duże doświadczenie i otwarte głowy. Projektujemy obiekty o różnej skali: od przedmiotów, przez wnętrza, domy i biurowce, po założenia urbanistyczne. Podczas procesu projektowego i budowlanego współpracujemy z renomowanymi pracowniami branżowymi z całej Polski, co pozwala na sprawne realizowanie inwestycji w całym kraju.

Biuro Ultra Architects zostało złożone w 2004 roku w Poznaniu przez architektów Marcina Kościucha i Tomasza Osięgłowskiego. W 2009 roku nasza pracownia znalazła się w gronie 40 laureatów międzynarodowej nagrody „Europen 40 Under 40″, przyznawanej najlepiej zapowiadającym się młodym europejskim architektom przez The European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies oraz The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design.