Pracownia

A istnieje od 2007 roku i jest autorską pracownią Artura Bysiaka, absolwenta Architektury Krajobrazu na Wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym oraz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych na kierunku Formy Użytkowe, z wieloletnią praktyką w zakresie projektowania wnętrz, mebli oraz innych przedmiotów użytkowych.

Pierwsze kroki firma stawiała na wymagającym rynku wrocławskim, gdzie do tej pory realizuje większe zamówienia. Obecnie główną siedzibą biura projektowego są Kielce. Działamy na terenie województwa świętokrzyskiego. Oczywiście nie odmówimy ciekawych zleceń z innych województw.

Pracownię tworzą dyplomowani architekci, których celem jest jak najlepsza obsługa klientów oraz tworzenie przestrzeni niebanalnych, ponadczasowych, a jednocześnie prostych i funkcjonalnych.

Projektowanie to nie tylko nasza praca, ale przede wszystkim, przyjemność i pasja. Każdy projekt to nowe wyzwanie, do którego podchodzimy z dużym zaangażowaniem. Stawiamy na wysoką jakość, detal i formę, jednak funkcjonalność i ponadczasowość to główne filary naszych projektów.

CHCIELIBYŚMY, ABY KAŻDY CZERPAŁ PRZYJEMNOŚĆ Z OTOCZENIA, W KTÓRYM PRZEBYWA. DLATEGO OFERUJEMY CI NASZĄ WIEDZĘ ORAZ POCZUCIE ESTETYKI. NAJWIĘKSZĄ SATYSFAKCJĄ JEST DLA NAS TWOJE ZADOWOLENIE.