Fotograf wnetrz Dymitr Kalasznikow

Nazywam sie Dymitr Kalasznikow, jestem fotografem. Od ponad 12 lat pracuje w branzy fotografii wnetrzarskiej. Mam w swoim portfolio sesje zdjeciowe wnetrz prywatnych domow, apartamentow, restauracji i biur.Moje zdjecia publikowane sa w czolowych czasopismach wnetrzarskich w Rosji, na Litwie i w Polsce. Sesje mojego autorstwa pojawily sie w: ELLE decoration, SALON interior, The Best Interiors, Swiat rezydencji wnetrz i ogrodow,Interior + design, Beautiful houses, ARCHIDOM, DOMUS, AD magazine, Mezonin, Namas ir as i wielu innych.Oferuje Panstwu wykonanie profesjonalnych sesji zdjeciowych dla pracowni architektonicznych, projektantow wnetrz, deweloperow i home stagerow.