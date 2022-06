Miśkiewicz Design

Dobrze zaprojektowana przestrzeń to ta, która jest precyzyjnie przemyślana. Zawsze zanim zaczynam pracę - jako architekt wnętrz - szukam inspiracji, zbieram materiały i pomysły. Wierzę, że aranżowanie wnętrza jest uzewnętrznieniem własnego stylu.

Nasz dom powinien do nas pasować, odzwierciedlać nasz charakter, pasje. Życie pośród bibelotów, dekoracyjnych przedmiotów, dodatków, mebli, kolorów, obić na kanapie to niczym podróż do krainy fantazji. Nasz dom ma być właśnie taką krainą, dlatego jako architekt wnętrz chciałabym Państwa zaprosić do skorzystania z moich usług by móc ją dla Państwa stworzyć.