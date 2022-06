Firma Projekt MB Maciej Bołtruczyk powstała w 2005 r. Od czasu ukończenia studiów Architektury Wnętrz, zajmujemy się projektowaniem wnętrz w Białymstoku oraz w całej Polsce. Projektujemy wnętrza nowoczesne, stylowe oraz wnętrza klasyczne. Zajmujemy się kompleksową realizacją, co oznacza, że często my zajmujemy się wszystkimi aspektami związanymi z wykończeniem wnętrz. Projektujemy wnętrza już na etapie projektu bryły, z uwzględnieniem wszystkich rysunków branżowych (instalacje c.o., wod-kan., elektryczne, wentylacja mechaniczna itp.). Projektujemy wnętrza prywatne oraz użyteczności publicznej.Wykonujemy kompleksowe projekty wnętrz ze wszystkimi rysunkami wykonawczymi, wizualizacjami oraz nadzorem autorskim, a także projekty wnętrz „pod klucz”, czyli „wróć na gotowe”.