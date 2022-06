Pierwszy na trójmiejskim rynku sklep z wyposażeniem wnętrz oferujący jednocześnie produkty w stylu New York Classic, New England, Modern Classic czy Hamptons.

Simply Divine, to miejsce, gdzie ponadczasowa klasyka łączy się z elegancją, tworząc niezwykle inspirujące i piękne wnętrza. Znajdziecie w nim Państwo zarówno starannie wyselekcjonowane produkty renomowanych światowych marek, jak i małej manufaktury czy rodzimych producentów. Oferta sklepu obejmuje oświetlenie, eleganckie meble drewniane, tapicerowane, ze stali polerowanej tworzone specjalnie na zamówienie oraz dodatki i dekoracje, których kwintesencją jest dbałość o detal. Zapraszamy do Sopotu, do Simply Divine!

http://simplydivine.pl/