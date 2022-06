Witaj w Holi Home, pracowni projektowania wnętrz we Wrocławiu. Specjalizujemy się w projektowaniu przestrzeni mieszkalnych oraz apartamentów na wynajem. Tworzymy wnętrza w jakich każdy chciałby się znaleźć. Wnętrza, których głównym założeniem jest równowaga. Bo czy to nie jej każdy z nas w życiu pragnie najbardziej?

Proces wykańczania mieszkania czy domu to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Wiemy jak istotne jest to przedsięwzięcie dlatego z pełnym zaangażowaniem wspieramy w jego realizacji. Aby spełnić swoje wyobrażenia czeka na nas jednak nie tylko zakup wymarzonych mebli. Znaczną częścią procesu jest rozwiązywanie zagadnień technicznych, wpływających na spójność i wykonalność projektu.

Każde pomieszczenie jest inne i potrzebuje zróżnicowanego podejścia aby móc wydobyć z niego wszystkie walory. Współpraca z pracownią projektowania wnętrz umożliwia Ci przejście przez ten proces bez niepotrzebnego napięcia, niepewności i zbędnych wydatków. Analizujemy dla Ciebie możliwe opcje i podsuwamy gotowe rozwiązania tak aby realizacja marzeń mogła przebiegać po Twojej myśli i być procesem przyjemnym. Opierając się na przygotowanej przez nas dokumentacji oszczędzisz czas, unikniesz nieprzemyślanych zakupów, a zaoszczędzone pieniądze będziesz mógł ulokować w to, na czym naprawdę Ci zależy.

Za sprawą wizualizacji masz pod kontrolą to jak będzie wyglądał efekt końcowy. Dzięki rysunkom wykonawczym ekipa wykończeniowa będzie wiedziała co ma do zrobienia, bez niedomówień.

Pomożemy Ci stworzyć miejsce na które od zawsze czekałeś. Zapraszamy do kontaktu. - Holi Home, Projektowanie wnętrz Wrocław