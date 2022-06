Firmę reprezentuje architekt wnętrz Patrycja Madejska. Jest młodą, energiczną pasjonatką swojego zawodu. Tworzy projekty nowatorskie, niepowtarzalne i nieszablonowe. Z wykształcenia jest architektem wnętrz oraz artystą plastykiem. W jej projektach czuć artystyczną wizję. Stawia jednak duży nacisk na funkcjonalność i ergonomię wnętrz, po to by były dostosowane i wygodne dla użytkownika. Swe projekty w pełni dostosowuje do klienta, do każdego przedsięwzięcia podchodzi indywidualnie, aby sprostać oczekiwaniom inwestora. Pomimo artystycznej duszy, twardo stąpa po ziemi co widać w jej projektach. Są dostosowane do możliwości finansowych inwestora oraz realne do wykonania. Na co dzień współpracuje z wykonawcami i dobrze zna problemy występujące na budowach. Wraz ze swoimi wykonawcami realizują całe projekty od A do Z. Prowadzi obsługę inwestycji oraz nadzory autorskie. Tworzy także pełne projekty online na podstawie przesłanych przez inwestora rzutów. Zapraszamy do współpracy! Pat-Art wnętrza & design