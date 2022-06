O MNIE

Od ładnych kilku lat prowadzę autorską pracownię projektową EWEM aranżacja wnętrz Edyta Wełnicka, która dzisiaj dzięki pracowitości, doświadczeniu i profesjonalnemu podejściu do pracy jest rozpoznawalną marką. Ukończyłam Style Desing College Mediolan. Projektuję różnorodne wnętrza dla bardzo różnych ludzi. Staram się aby zleceniodawca w przedstawionych mu projektach odnalazł coś co go poruszy, aby z moją pomocą mógł wyrazić swoje wyobrażenia w przestrzeni.

Edyta Wełnicka /EWEM