ATERIMA HR – headhunter w Krakowie

Doradztwo personalne i skuteczny headhunting to najlepsze wizytówki firmy ATERIMA HR. Nasz zespół to grupa doświadczonych osób, które od wielu lat działają na szeroko rozumianym rynku pracy i pomagają w znalezieniu najlepszych pracowników. Posiadamy szerokie kompetencje jako firma executive search, czyli podmiot zajmujący się poszukiwaniem pracowników na stanowiska kierownicze, jak również jesteśmy w stanie rekrutować odpowiednie osoby na stanowiska produkcyjne czy inne wymagające niższego poziomu kwalifikacji. Nasza propozycja skierowana jest do wszystkich firm, które chcą się dynamicznie rozwijać w oparciu o kompetencje swojego personelu.