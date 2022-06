SH-Studio Szadkowski i Henschke s.c.

SH STUDIO – czyli wszystko dla wnętrz; począwszy od pomysłu na przestrzeń, poprzez ubierający ją mebel – aż po wieńczące projekt wnętrza dzieło sztuki. Współzałożyciele STUDIO Anna Henschke i Jan Szadkowski projektują wnętrza w poszanowaniu wrażliwości klientów, wnętrza których właściciele czują się "u siebie". Z szacunku i nostalgii do minionych lat, w połączeniu z miłością do kolorów, dają też drugie życie dawnym meblom- które po metamorfozach stają się nieodłącznym elementem projektowanych przez nich wnętrz. Ukoronowaniem wnętrzarskiego dzieła STUDIA jest dobranie do wnętrz dzieł sztuki jako elementu dekoracyjnego – spełniającego jednocześnie rolę nadania przestrzeni niepowtarzalnego charakteru.