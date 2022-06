DUART ARCHITEKCI

Szanowni Państwo, Jesteśmy zespołem projektantów o podobnym spojrzeniu na otaczającą Nas przestrzeń. Staramy się, aby Nasz często oryginalny sposób postrzegania jej, miał odzwierciedlenie w projektach które tworzymy. Proponowane przez Nas rozwiązania projektowe są oparte na wnikliwej obserwacji i dokładnej analizie zagadnienia. Chcemy, żeby niosły nowatorskie podejście opartej na twórczej inspiracji. Pracownia istnieje od 2003r. najpierw pod nazwą: „Architektura”. Obecnie pod nazwą: „Duart”, która w pełni oddaje dualizm artystyczny naszych zainteresowań. Trzon pracowni stanowią specjaliści współpracujący ze sobą od kilkunastu lat z dużym doświadczeniem zawodowym. W zależności od wielkości projektu w jego opracowaniu bierze udział od kilku do kilkudziesięciu osób. Firma otwarta jest na nowe rozwiązania techniczne i technologiczne wykorzystując wszelkie nowości w procesie projektowym. Współpracujemy również z renomowanymi specjalistami branży elektrycznej, sanitarnej i konstrukcyjnej, starając się ciągle podnosić poziom artystyczny i techniczny naszych projektów. Nieustająco dążymy do rozwoju artystycznego, do tworzenia coraz ciekawszych wizji architektonicznych, lepszych projektów i większego zadowolenia klientów.

Usługi projektowanie budynków jednorodzinnych

projekty wnętrz

projekty osiedli

budynki wielorodzinne

osiedla mieszkaniowe

projekty hoteli

projekty biurowców Obszary usług Polska Adres 05-500 warszawa

Polska

+48-881234587 www.duart.info