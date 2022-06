EFEKTOWNE WNĘTRZA – JUSTYNA ŁUCKA

Efektowne Wnętrza biuro projektowe, które powstało z zamiłowania do tworzenia pięknych i funkcjonalnych wnętrz. Projektowanie wnętrz to pasja, którą rozwijam od wielu lat. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Architektury Wnętrz i Wystawiennictwa oraz podczas wieloletniej pracy w prestiżowych biurach projektowych w Warszawie. Przy projektowaniu wnętrz zwracam szczególną uwagę na funkcjonalność i estetykę przestrzeni. W mojej pracy kieruje się chęcią tworzenia niekonwencjonalnych rozwiązań dopasowanych do potrzeb i oczekiwań klientów.