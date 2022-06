Granos Group Sp. z o.o.

Firma TwójPasaż.pl

to Internetowy Pasaż Handlowy w którym znajdziecie Państwo bogatą ofertę produktów domowych, ogrodowych, sportowych, biurowych, a także gastronomicznych. Jednak przede wszystkim skupiamy się na urozmaicaniu oferty produktów przeznaczonych do ogrodu i domu. Z działu Ogród dużą popularność w naszym sklepie zyskały produkty takie jak: kominki meksykańskie, fontanny, pawilony ogrodowe, parasole, meble rattanowe, lampy solarne, szklarnie i tunele ogrodowe. Natomiast z działu Dom szczególnie do gustu przypadły naszym klientom przedmioty takie jak: parawany, krzesła biurowe, maty bambusowe i pięknie zdobione łóżka sypialniane.

Nasza firma jest na rynku ponad 13 lat. Znamy doskonale potrzeby naszych klientów i dokładamy wszelkich starań, by każdy klient był zadowolony z przebiegu transakcji. Naszym priorytetem jest wysoka jakość produktów. Dlatego wszystkie oferowane przez nas produkty posiadają certyfikat CE, a znaczna większość także TUV oraz GS.