Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy – IMP

Inicjatywa Mobilności Pracy promuje mobilność na rynku usług oraz szeroko rozumianym rynku pracy Unii Europejskiej. Nasza współpraca w ramach IMP ma charakter naukowy, prawny oraz organizacyjny, ponieważ nasi członkowie uzyskują dostęp do corocznej konferencji naukowych, materiałów elektronicznych oraz wiedzy eksperckiej związanych z kwestiami delegowania pracowników. Pracownik delegowany ma specjalny status w Unii Europejskiej. Za niedługo zmieni go dyrektywa o delegowaniu pracowników i trzeba się dobrze przygotować, by nowe warunki prawne wykorzystać w odpowiednim stopniu, jak również zapewnić sobie maksymalne korzyści z uwarunkowań prawnych.