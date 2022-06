Oryginalny nie będę pisząc, że projektowanie wnętrz jest moją pasją. Ale oryginalne są na pewno moje pomysły i projekty - o ile klient pozwoli na odrobinę szaleństwa. Oczywiście potrafię się dostosować i uwzględnić gusta klienta.

Lubię porządek i dopięcie wszystkiego na "ostatni guzik". Jestem sumienny i pracowity - nie znoszę nudy. Konsekwentnie dążę do wyznaczonego celu. A przeszkody na jakie natrafiam traktuję jako wyzwanie. Przyjaciele twierdzą, że czasem za bardzo angażuję się w to co robię. A ja uważam, że jeśli coś robię to najlepiej jak potrafię albo wcale. Jeśli cenisz współpracę z konkretnym a jednocześnie odrobinę szalonym facetem to zapraszam do kontaktu.