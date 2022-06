Golden Room Agata Rembiś

Jestem projektantką z pasją tworzenia piękna i łączenia go z funkcjonalnością. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w obrocie materiałami wykończeniowymi wnętrz, co pozwala mi zaproponować swoim klientom najkorzystniejsze rozwiązania. Na co dzień, zajmuję się jednak ogólnie pojętą aranżacją wnętrz - tworzenie rzutów funkcjonalnych, projektów instalacji elektrycznych czy wizualizacji 3D. W swoich pracach korzystam zarówno z istniejących na rynku produktów jak i nietypowych elementów stolarskich wykonywanych na zamówienie, w zależności od upodobań klienta. Na stałe współpracuję z wieloma wykonawcami w tym stolarzami, budowlańcami oraz wykonawcami wentylacji. Na życzenie prowadzę nadzór nad wykonawcą mojego projektu, w każdym miejscu Polski, pomagam w doborze "dodatków" oraz zakupie materiałów i sprzętów agd/rtv.

Usługi Projektowanie wnętrz Obszary usług Warszawa Adres Skarbka Z Gòr

03287 Warszawa

Polska

+48-513639974 www.goldenroom.pl