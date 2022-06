PL:

Nazywam się Agnieszka Kobiałka-Suszek i moją pasją jest tworzenie wymarzonych przestrzeni, idealnie odzwierciedlających wyobrażenia moich Klientów. Każdy nowy projekt traktuję jak wyzwanie, któremu poświęcam całą swoją uwagę i serce. Mój profesjonalizm i precyzja idą w parze z pełną dostępnością dla Klientów. To właśnie Oni, Ich charaktery, pasje czy styl życia stanowią dla mnie największe, niekończące się źródło inspiracji i pomysłów. Na bieżąco śledzę najnowsze trendy oraz nowatorskie rozwiązania, które dopasowuję do preferencji i upodobań Klientów tak, aby finalnie stworzyć wyjątkowy, niepowtarzalny projekt. Dzięki temu nie tworzę ich szablonowo, a indywidualne podejście do każdej osoby, z którą współpracuję daje zachwycający efekt za każdym razem. Grono osób, które mi zaufało stale się powiększa, co napawa mnie dumą i świadomością, że moje podejście oraz wieloletnie doświadczenie jest właśnie tym, czego szukali.

Zawsze marzyłam o tym, by w życiu robić to, co kocham. W 2012 roku, ukończyłam studia magisterskie na kierunku architektura wnętrz w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Po zdobyciu dyplomu otworzyłam firmę zajmującą się architekturą wnętrz a tym samym spełniłam swoje dziecięce marzenie. Dziś, po kilku latach i wielu sfinalizowanych projektach mogę przyznać, że właśnie tak wyobrażałam sobie swoje życie. Teraz to ja pomagam ludziom spełniać ich marzenia o miejscach, w których przebywają z radością. Uważam, że wnętrze powinno odzwierciedlać charakter człowieka, jego styl bycia, zainteresowania i potrzeby. Szukam piękna w każdej formie, nad którą pracuję i przekładam je na potrzeby klienta. To ich oczekiwania są moim największym wyzwaniem.

FR:

Je m’appelle Agnieszka Kobialka-Suszek et ma passion c’est de créer des espaces de rêves, qui représente la vision de mes clients.

Chaque nouveau projet je le considère comme un appel auquel je donne toute mon attention et mon cœur. Mon professionnalisme et ma précision vont ensemble ainsi que ma disponibilité envers les clients.

C’est surtout eux, leurs caractères, leurs passions ou leur style de vie qui sont pour moi le plus important : une source d’inspiration et d’idées.

Je suis en recherche permanente des nouvelles tendances et d’innovations et je les ajustes aux préférences des clients pour créer un projet unique et exceptionnel. Grâce à ça je ne crée pas des projets répétitifs et l’approche individuel vers chaque personne avec laquelle je collabore donne à chaque fois un effet exceptionnel. Le nombre des personnes qui m’ont fait confiance augmente de plus en plus ce qui m’apporte de la fierté et certitude que mon approche et expériences sont exactement celui qu’ils ont cherché.

J’ai toujours rêvé de faire dans ma vie ce que j’aime. En 2012 j’ai fini mes études avec le Master d’architecture d’intérieur à l’Université de Katowice. Après cette grande réussite, j’ai réalisé mon rêve d’enfant j’ai créé mon entreprise d’architecte d’intérieur. Aujourd’hui, après quelques années de travail et des projets finalisés je peux dire que c’est exactement comme ça j’imaginais ma vie. Maintenant c’est moi qui aide les gens réaliser leurs rêves des espaces où ils vivent avec la joie. Je pense que l’intérieur de la maison devait représenter le caractère de la personne, son style de vie, ses besoins et ses points d’intérêt. Je cherche de la beauté dans chaque forme sur laquelle je travaille et je le transforme aux besoins du client. Ce sont ses attentes qui sont le plus gros défi pour moi.