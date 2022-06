New Space Aranżacje i Remonty

New Space to zespół specjalistów, których łączy pasja i miłość do wnętrz. Największą radość sprawiają nam projekty w ramach usługi home staging, które realizujemy dla naszych klientów. Wiedzę i doświadczenie z zakresu projektowania wnętrz i home stagingu zdobywaliśmy w Irlandii, gdzie sam home staging jest usługą znaną i cenioną od lat. Jednak, by dostosować tę wiedzę do polskiej rzeczywistości, przeszliśmy kursy z tej tematyki także w Polsce.

Do swojej pracy podchodzimy profesjonalnie, dlatego stale podnosimy kwalifikacje, szukamy nowych rozwiązań i inspiracji. Oferujemy nie tylko wiedzę i pomysły zespołu kreatywnego, ale także rzetelność, terminowość i fachowość naszej ekipy wykonawczej.

Nieprzeciętność, harmonia i funkcjonalność to cechy opracowywanych przez nas projektów. Swoje usługi kierujemy do właścicieli: domów, mieszkań, apartamentów, pensjonatów, biur, salonów, butików, ale także deweloperów i agentów nieruchomości. Nasze home stagingowe projekty realizujemy głównie we Wrocławiu, ale dojedziemy także w inne rejony Dolnego Śląska.