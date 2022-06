Green Accent Pracownia Architektury Krajobrazu stworzona została z miłości do natury. Kreatywność i wiedza teoretyczna podparta doświadczeniem w projektowaniu stanowią dla nas narzędzie, którym posługujemy się aby przybliżyć się do natury i tworzyć przestrzenie gdzie architektura i przyroda tworzą jeden organizm.W naszych projektach nacisk kładziemy na estetykę w połączeniu z funkcjonalnością. Techniczne i nowoczesne podejście do tematyki projektowania krajobrazu pozwala nam radzić sobie z miejscami o skomplikowanej rzeźbie terenu, które w kreatywny sposób adaptujemy do wygodnego użytkowania oraz atrakcyjnej prezencji.Kompleksowe podejście do projektowanej przestrzeni umożliwia nam zagospodarowanie terenu w taki sposób, aby wszystkie jego elementy, począwszy od tych zakopanych w ziemi aż po te będące ozdobą założenia w przestrzeni, współgrały ze sobą, pozostawały spójne pod względem stylistycznym, spełniały swoje funkcje i co niezwykle ważne, działały pod względem technicznym.Projekty wykonane w ten sposób pozwalają na dokładne zaplanowanie kolejności etapów ich realizacji, realne wyliczenie kosztów z tym związanych jak również zaoszczędzenie czasu oraz nerwów Inwestora.