ODROBINA KOLORU PRACOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ Joanna Składanowska

Kolorowa opowieść o wnętrzach

Projektuję wnętrza, w których piękny design, nowoczesność i funkcjonalność grają pierwsze skrzypce. W codziennej pracy inspiruję się barwami, które nie tylko tworzą charakter przestrzeni, ale też wpływają na nastrój i samopoczucie.Moje projekty wyróżniają świeże pomysły i trendy, które łączę z ponadczasową klasyką. Stawiam na niebanalne detale, a także przełamane tonacje i odcienie kolorów, dzięki którym powstają oryginalne i piękne wnętrza, w których chce się mieszkać.Doradzam i wspieram klientów na każdym etapie projektu – niezależnie od tego, czy chcesz wziąć remont we własne ręce, zlecić projekt od „A” do „Z” z nadzorem, czy wykonać zmiany w układzie przestrzeni.Wykańczasz i urządzasz pierwsze mieszkanie? Masz do zaprojektowania wnętrza wymarzonego domu? A może dopiero rozważasz remont lub nie wiesz, jak zabrać się za zmiany w wystroju? Jesteś w dobrym miejscu! Stworzę dla Ciebie projekt na miarę potrzeb i budżetu. Działam na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego lub zdalnie, bez względu na lokalizację.