Stolarka Zapert

Projektujemy oraz wykonujemy drewniane kuchnie oraz stylowe meble głównie w stylu rustykalnym, wiejskim, prowansalskim, klasycznym, angielskim, skandynawskim, retro, industrialnym. W naszej stolarni powstają zabudowy kuchenne, kredensy, stoły, krzesła, łóżka oraz meble do łazienki. Wykonujemy także piękne, murowane okapy, meble do lokali i restauracji oraz meble sakralne - np. ławki do kościoła.

Przykłady naszych realizacji można zobaczyć na stronie http://zapert.eu/