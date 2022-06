Ludwinowska Studio Architektury

Prowadzę autorskie studio projektowe zajmujące się projektowaniem wnętrz prywatnych i komercyjnych. Główną inspiracją jest dla mnie… klient. Do niego dopasowuję styl i idee projektowe. Uważam, że wnętrze musi być ze wszech miar indywidualne, harmonijnie związane z zamieszkującą je osobą. Dlatego zawsze nadaję projektom jakiś unikalny motyw przewodni, który powinien być odzwierciedleniem oczekiwań, pragnień i stylu życia klienta. W swoich projektach stosuję naturalne, szlachetne materiały, szukam proporcji i połączeń, unikam nadmiaru, dążę do ponadczasowych rozwiązań. Uważam, że każda moda przemija, liczy się to, co jest ponad: nastrój, harmonia, spokój… arch. Agnieszka Ludwinowska

Zawsze staram się poznać klienta przed rozpoczęciem projektu, pierwsze rozmowy to początek nowego wyzwania i przygody. Rozmawiamy o zainteresowaniach, potrzebach, ulubionych kolorach, materiałach, rozmowy te są dla mnie największą inspiracją. Zależy mi. aby wnętrze związane było harmonijnie z zamieszkującą je osobą, aby było urzeczywistnieniem pragnień i potrzeb, gustów i zainteresowań. Takie wnętrza nawet po latach wyglądają dobrze, są indywidualne zarówno pod względem funkcjonalnym jak i wizualnym, stanowią dopasowane tło dla człowieka i jego życia. Staram się unikać nudy, stawiam na wnętrza wysmakowane, dobre proporcje, przejrzystą kompozycję, którą łatwo jest czytać. W swoich projektach stosuję naturalne, szlachetne materiały, szukam proporcji i połączeń, unikam nadmiaru, dążę do ponadczasowych rozwiązań. Uważam, że każda moda przemija, liczy się to, co jest ponad: nastrój, harmonia, spokój…