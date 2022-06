Nasz DOMowy sklep z lampami do domu i ogrodu to

propozycja dla tych, którzy wiedzą, że oświetlenie może kształtować wnętrza, być nie tylko funkcjonalne, ale stanowić prawdziwą ozdobę. Dlatego nasza oferta to wyselekcjonowane produkty, w których najlepsi producenci oświetlenia połączyli funkcje użytkowe z estetyką.

Oferujemy klasyczne lub nowoczesne lampy do salonu, dekoracyjne żyrandole i komfortowe lampy stojące. Baśniowe kinkiety ożywią każdy pokój dziecka, a oświetlenie łazienki czy kuchni pomoże w codziennych czynnościach. Istotną grupę produktową stanowi również oświetlenie ogrodowe, pozwalające stworzyć oryginalne aranżacje ogrodów.

Proponujemy również duży wybór oświetlenia energooszczędnego: oświetlenie ledowe, halogeny, świetlówki kompaktowe, które na długi czas oświetlą wnętrza, pozwalając na realne oszczędności na rachunkach za prąd.

Zapraszamy na udane zakupy!