INSIDE Anna Król

W swojej pracy nie ograniczam się do jednego stylu, lecz dopasowuję projekt do indywidualnych oczekiwań. Staram się poznać charakter osób, z którymi współpracuję, aby zaprojektować wnętrze zapewniające komfort i wygodę użytkowania . Tworzę wnętrza o różnych funkcjach, prywatnych i tych ogólnodostępnych. Zapraszam do współpracy