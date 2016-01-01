3D STUDIO TO PRACOWNIA PROJEKTOWA, SPECJALIZUJĄCA SIĘ W ARCHITEKTURZE I ARANŻACJI WNĘTRZ MIESZKAŃ, DOMÓW ORAZ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. PROJEKTY PRACOWNI 3D STUDIO CHARAKTERYZUJE FUNKCJONALNOŚĆ, PROSTE FORMY, DOPRACOWANIE DETALI I PRECYZYJNY DOBÓR MATERIAŁÓW.
KAŻDY KLIENT JEST TRAKTOWANY INDYWIDUALNIE TAK, ABY SPEŁNIĆ WSZYSTKIE WYMAGANIA ORAZ WYKREOWAĆ WNĘTRZE, W KTÓRYM INWESTOR BĘDZIE CZUŁ SIĘ KOMFORTOWO.
PROJEKTY PODĄŻAJĄ ZA TRENDAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ WNĘTRZARSKIMI, ZAWSZE SĄ ZGODNIE Z PREFERENCJAMI INWESTORA, A TAKŻE POCZUCIEM ESTETYKI PROJEKTANTA.
- Usługi
- -województwo śląskie -Polska -Czechy -Cieszyn
- Obszary usług
- - projekty wnętrz mieszkalnych oraz usługowych – dekoracja wnętrz – projekty małej architektury – projekty mebli – projekty elewacji – nadzory autroskie – organizacja prac ekip wykonawczych – stylizacja wnętrz – wizualizacje 3D – home staging -
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