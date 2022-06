Salon HOFF

Jesteśmy profesjonalną firmą z doświadczeniem, którym chętnie się dzielimy. Działamy nieprzerwanie od 1990 roku. 18 lat później zespół czołowych krakowskich projektantów i designerów stworzył markę HOFF i główny salon, zachowując najwyższe standardy europejskie. Stawiamy na ciągły rozwój oraz poszerzanie zakresu świadczonych usług. Wyselekcjonowany asortyment jest naszą domeną.

W asortymencie HOFF znajdą Państwo szeroki wybór płytek łazienkowych, elementów wyposażenia łazienek, podłóg, drzwi, farb, tapet i dekoracji ściennych. Jesteśmy wyłącznym importerem cenionych płytek łazienkowych z Hiszpanii, Włoch i Portugalii. Posiadamy również bogaty wybór produktów krajowych producentów.

Jesteśmy salonem kompleksowego wykończenia wnętrz. Oferujemy drzwi zewnętrzne, wewnętrzne i antywłamaniowe, podłogi drewniane, panelowe, parkiety i schody. Wszystko to oferujemy wraz z usługą montażu.

Współpraca z architektami Współpracujemy z krakowskimi czołowymi biurami projektowymi. Chcąc Państwa zainspirować stworzyliśmy ponad 70 ekspozycji łazienek wykończonych przy użyciu materiałów wiodących polskich i zagranicznych producentów. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy bezpłatną wizualizację 3D, gdzie na podstawie uzgodnionego projektu nasz architekt stworzy dla Państwa wymarzoną łazienkę.

Nasz cel Celem salonu HOFF w Krakowie jest sprostanie wymaganiom nawet najbardziej wymagających Klientów, sprzedaż szerokiego asortymentu produktów, których jakość utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. Posiadamy w tej materii duże doświadczenie, wciąż rozwijamy swoje metody działania przyglądając się z bliska najnowszym trendom. Rynek wyposażenia wnętrz wciąż intensywnie się rozwija i aby liczyć się w nim, należy ciągle zmieniać na lepsze swoje metody działania.

Charakteryzuje nas szczególne i indywidualne podejście do wymagań Klienta. Pomożemy wybrać odpowiednie produkty i dopasujemy je do każdego wnętrza, nie zapominając o niezbędnej jakości. Zadbamy o prawidłowy montaż, wyjątkową trwałość. Wpasujemy się w aktualne trendy, tak by właśnie o Twoim nowym wnętrzu usłyszeli nie tylko znajomi. Mamy głęboką nadzieję i wizję, że nasza działalność połączona z bogatą przeszłością będzie skuteczną NEVER ENDING HOFFstory.

Gdzie jesteśmy? Zapoznaj się naszą stroną internetową. Napisz, zadzwoń, dowiedz się więcej o nowych produktach. Zapraszamy do nas, do Krakowa, na ulicę Kosocicką 7, gdzie można wygodnie dojechać zarówno z centrum Krakowa, obwodnicą, jak również z kierunku Wieliczki i Niepołomnic.