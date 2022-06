Room19 -studio projektowania wnętrz

PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ.

Projektowanie wnętrz to nasza pasja! Nasza firma powstała z miłości do tworzenia, designu i sztuki. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w projektowaniu wnętrz oraz grafice. Każde wnętrze traktujemy indywidualnie, przywiązując wielką wagę nie tylko do estetyki wnętrza jak również do jego funkcjonalności. Wykonujemy projekty wnętrz w Warszawie jak i na terenie całego kraju. Oferujemy kompleksowe usługi projektowe wraz z nadzorem autorskim oraz wykończeniem ‘pod klucz’.