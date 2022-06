Lumina Deco to sklep oferujący szeroki asortyment lamp i oświetlenia do salonu, kuchni, czy też jadalni. Setki starannie wyselekcjonowanych propozycji, które doskonale odnajdą się w pomieszczeniach wszelakiego typu. Odpowiedni dobór światła odgrywa ogromną rolę w całym wystroju wnętrza - podkreśli ono najważniejsze elementy aranżacji, a dodatkowo nada pomieszczeniu wyjątkowy styl, estetykę i nastrój.

Ciepło domowego zacisza kojarzy się niezmiennie z miłą atmosferą, przyjaznym otoczeniem oraz z komfortem wypoczynku. Składa się na nie wiele czynników i te z pozoru najbardziej oczywiste mają tutaj najmniejsze znaczenie. Dominującymi są urok i niepowtarzalne wrażenia, jakie odczuwamy po wejściu do danego wnętrza, które to można uzyskać przy pomocy oświetlenia.

Salon to pomieszczenie poświęcone przede wszystkim spotkaniom w rodzinnym i przyjacielskim gronie, przyjmowaniu wszelkich gości, a także co oczywiste - wypoczynkowi za dnia. To właśnie tutaj spędzamy najwięcej czasu, dlatego też szczególnie polecane są wielkie, dekoracyjne żyrandole, które odpowiednio oświetlą i ozdobią salon, a dodatkowo nadadzą wystrojowi specjalnego charakteru.

Sypialnie z pewnością kojarzą nam się z komfortem i relaksem. Ważną rolę odgrywają w nich źródła światła takie jak kinkiety, czy lampy podłogowe, które odpowiadają za całą atmosferę wnętrza. Warto w taki sposób dobrać oświetlenie sypialni, abyśmy czuli się możliwie najlepiej - jest to nasz cichy zakątek, wolny od zgiełku i stresu dnia codziennego, gdzie kojący charakter wnętrza odpręża i regeneruje organizm.

Kuchnie i jadalnie są pomieszczeniami, w których spędzamy znaczącą część dnia. Najlepszym wyborem okażą się lampy wiszące, które gwarantują jasne, niemęczące oczu światło. Równomierne oświetlenie kuchennego stołu podkreśli naturalny kolor blatu oraz apetyczny wygląd potraw. W przeciwieństwie do lamp sufitowych, lampy wiszące umożliwiają regulację wysokości w celu dopasowania do indywidualnych potrzeb. W kuchniach i jadalniach warto postawić nie tylko na estetykę, ale również i funkcjonalność, którą zapewnią skandynawskie propozycje.

Słowem podsumowania…

Lampy, jakie wybieramy do naszych domów, dużo mówią o nas samych, naszym stylu życia, priorytetach oraz sposobie spędzania wolnego czasu. Państwo są tymi, którzy powinni najlepiej czuć się we własnych czterech ścianach - warto mieć to na uwadze, urządzając wnętrza w swoim domu, czy też organizując przestrzeń w miejscu pracy.

Niezwykle ważnym było dla nas przygotowanie dla Państwa oferty wyselekcjonowanej, złożonej z najmodniejszych tegorocznych propozycji, jak i również z wiecznie żywej klasyki. Szczególnie polecamy zapoznać się z minimalistycznymi lampami, idealnie wpasowującymi się w coraz to popularniejszy styl skandynawski, jak i z industrialnymi, metalowymi lampami typu loft, które od dobrych paru lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Doskonale zdajemy sobie sprawę, iż Państwo posiadają różne gusta - niektórzy czują się najlepiej w otoczeniu nowoczesnych przedmiotów, a inni z kolei preferują klasyczny, tradycyjny design. Z tego też powodu w Lumina Deco przygotowaliśmy wyjątkowe modele wpasowujące się w dowolne pomieszczenia - oferujemy ponadczasowe rozwiązania idealne do zastosowania w stylowych wnętrzach, rezydencjach, domach weselnych i hotelach. Popularnością cieszą się zarówno eleganckie, kryształowe żyrandole, jak i proste, szlachetne, a jednocześnie naturalne materiały: mosiądz i szkło artystyczne. Jak już wspominaliśmy, wszystko zależy od preferencji, potrzeb oraz tego, co trudno przecenić – osobistych wyobrażeń dotyczących idealnego wnętrza, jakie nosi w sobie każdy z nas. Słuchając intuicji oraz korzystając z bogatej oferty naszego sklepu z oświetleniem, mogą Państwo uzyskać wymarzony efekt.

O stylowym oświetleniu wiemy właściwie wszystko! Zapraszamy do współpracy architektów i dekoratorów wnętrz. Gwarantujemy elastyczny system promocji i rabatów dla stałych klientów.