take me HOME to nie tylko miła, łatwo zapadająca w pamięć nazwa. To przede wszystkim podejście do projektowania i relacji z Klientem. Chcemy oferować Państwu meble, które będziecie chcieli zabrać do swojego domu od pierwszego „wejrzenia”. Meble dobrze zaprojektowane, które nie znudzą się przez wiele lat, ponieważ nie przejawiają chwilowych trendów wnętrzarskich. Meble z ciekawym detalem, odróżniającym je od innych na rynku. Ale przede wszystkim meble o bardzo wysokiej jakości, która pozwoli cieszyć się nimi przez długie lata i sprawi, że chętnie polecicie je swoim znajomym. Z ogromną satysfakcją wkroczyliśmy w 2020 rok z nagrodami w najważniejszych, międzynarodowych konkursach w obszarze designu – Red Dot oraz German Design Award, w których nasz projekt mebli MILO pokonał kilka tysięcy projektów z całego świata. Uznanie międzynarodowego jury potwierdziło, że nasza marka oferuje produkty na najwyższym, światowym poziomie. Jesteśmy także zdobywcą nagrody Must Have 2020 oraz finalistą Top Design Award 2020. W kolekcji marki „take me HOME” znajdziecie ponad 150 modeli stołów, biurek, krzeseł, sof, stolików kawowych i nocnych, konsol, półek i regałów