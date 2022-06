MINIMOO Architektura Wnętrz

MINIMOO to autorska pracownia, specjalizująca się w kompleksowym projektowaniu Architektury Wnętrz prywatnych, apartamentów, mieszkań w małej oraz dużej skali, lokali użyteczności publicznej. Do nowych wyzwań projektowych podchodzimy z dużym entuzjazmem, projektowanie sprawia nam wiele radości i chcielibyśmy swoją energią zarazić również naszych klientów, aby realizacja ich inwestycji była jak najbardziej komfortowa i satysfakcjonująca. Każdy temat traktujemy bardzo indywidualnie i nieszablonowo, dostosowując się do skali oraz budżetu danej inwestycji. Zapraszamy do współpracy :-) www.minimoo.pl