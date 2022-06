Lamps & Co. jest polskim producentem najwyższej jakości oświetlenia oraz dodatków dla niemowląt, dzieci i... Rodziców. Nasz design jest bowiem tak uniwersalny, że cieszy oko obydwu pokoleń :)

Lamps & Co. to nowość na polskim rynku. Nasze lampy stanowią połączenie skandynawskiej prostoty z odrobiną amerykańskiego luzu :) Wysokiej jakości, naturalne materiały oraz wysmakowane, barwne wzornictwo to znaki rozpoznawcze naszej marki.

Lampy wykonywane są w całości ręcznie w małych polskich manufakturach. Drewniane podstawy lamp malowane są ekologicznymi farbami, a wszystkie tkaniny i wypełnienia posiadają Certyfikaty OEKO Tex 100 Standard.