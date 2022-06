Mosaico Arte e Mestieri – Pracownia mozaiki artystycznej

Mozaika to sztuka starożytnej proweniencji, która pomimo zmieniających się na przestrzeni wieków, wykorzystywanych materiałów i technik, nadal pozostaje rzemiosłem wykonywanym ręcznie. Nadal jest sztuką zamkniętą w rękach artystów, którzy umiejętnie dobierając kolory materii i obrabiając każdy kawałek, tworzą tzw. wieczne obrazy.

Trwałość mozaiki jest jej niezaprzeczalnym atutem, stąd wielorakie zastosowanie tej techniki zdobniczej. Poczynając od ścian, podłóg poprzez meble, ramy do luster, kominki, przedmioty użytkowe,wanny. W czasach współczesnych mozaika ekspansywnie wkroczyła do naszych domów. Na ścianach i podłogach można często podziwiać wspaniałe realizacje wykonane tą starożytną techniką. Nasza firma używa materiałów wyprodukowanych przez mistrzów szkła weneckiego- firmę SICIS. W ofercie posiadamy poza typowymi dekorami stosowanymi we wnętrzach, także portrety, kopie malarstwa, pejzaże oraz prace zaprojektowane przez klientów. Większość realizacji prezentowana w naszej galerii jest unikatowa i to przesądza o ich walorze oraz wartości. Zapraszamy.

Mosaic is the art of ancient provenance, that despite changing over the centuries used materials and techniques, it remains a craft performed a hand.Is art still closed in the hands of artists who skillfully align the colors of matter and Robbing each piece to form a mosaic fountain pictures.

Permanent her undeniable advantage, hence the multiple use of the decorative techniques, starting from the walls, provided by the furniture, mirror frames, fireplaces, everyday objects, baths.W expansive mosaic of modern times, has entered into our homes, on walls and floors can often enjoy great projects made with the ancient technic. Ours company uses materials produced by the masters of Venetian glass, a company SICIS.In offer beyond the typical decors, used in the interiors, including portraits, copies of paintings, landscapes, and works designed by customers.More implementation presented in our gallery is unique and this determines their value.We welcome.