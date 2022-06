Zajmujemy się projektowaniem wzornictwa przemysłowego i kreowaniem marki

produktu. Jako Grupa Projektowa odRzeczy działamy od 2007 roku. Na swoim koncie mamy kilkadziesiąt z powodzeniem zrealizowanych projektów oraz garść nagród i wyróżnień. Jesteśmy zaangażowani w to, co robimy. Nudzi nas świat przedmiotów banalnych i wtórnych, pociągają innowacje dostosowane do potrzeb i marzeń konkretnych odbiorców. Różnorodność preferencji, światopoglądów i specjalizacji sprawia, że jako zespół jesteśmy otwarci i kreatywni. Uzupełniając się nawzajem, docieramy do rozwiązań nowatorskich i niestandardowych. Nasze koncepcje powstają z uwzględnieniem wszystkich aspektów projektowania wzornictwa przemysłowego: formy, funkcji, ergonomii, estetyki, technologii i wartości rynkowej