Koncepcja Wnętrz

To nie Ty musisz dopasowywać swoje marzenia do projektu – to projekt powinien być dostosowany do Twoich potrzeb. Tę myśl traktujemy jako drogowskaz w naszej codziennej pracy, dlatego też stale rozbudowujemy ofertę współpracy, łącząc w niej to, co praktyczne i atrakcyjne cenowo, z tym, co pozwoli zrealizować nawet najbardziej skryte marzenia. Jeżeli dotychczas projektant wnętrz nie był w stanie dostosować planów zagospodarowania domu lub mieszkania tak do indywidualnych oczekiwań estetycznych, specyfiki pomieszczeń, jak i planowanego budżetu – nie wahaj się dłużej i skorzystaj z naszej pomocy.

Architektura wnętrz od wielu lat jest dla nas przede wszystkim narzędziem tworzenia i nadawania różnym przestrzeniom charakteru. Nie zapominamy jednak o funkcjonalności oraz o tym, że wnętrza te mają służyć przede wszystkim naszym Klientom. Zadanie, z którym musi zmierzyć się architekt wnętrz, to konieczność połączenia własnego doświadczenia, pomysłów i wyobraźni z wizją Klienta oraz przedstawionymi przez niego oczekiwaniami. Zważając na ten fakt jesteśmy w stanie zaproponować Państwu kilka, bardzo elastycznych modeli współpracy, które bez wątpienia sprostają zarówno oczekiwaniom finansowym, jak i ich efekt okaże się być całościowym zaspokojeniem potrzeb estetycznych.

Oferujemy również wsparcie przy zakupie mieszkań deweloperskich w Warszawie, które pozwoli ocenić funkcjonalność układu pomieszczeń oraz potencjał danej przestrzeni.

Od stycznia 2016 r. uruchomiliśmy usługę "Remonty bez Stresu", w ramach której realizujemy kompleksowe wykończenie wnętrz od projektu po przygotowanie do zamieszkania, a nasi Klienci przychodzą tylko mieszkać.