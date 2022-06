Lampki schodowe - DEMIDIO Nic w wyposażeniu wnętrz nie odgrywa ważniejszej roli niż oświetlenie. Bez niego funkcjonowanie zwłaszcza nocą byłoby bardzo ciężkie, wręcz niemożliwe do zrealizowania. Dlatego też designerzy DEMIDIO prześcigają się w coraz to śmielszych i oryginalniejszych projektach lamp oraz wszelkiego rodzaju oświetlenia. Osoby remontujące, bądź urządzające dom, postawione są przed bardzo ciężkim dylematem, z którym mieszkańcy mieszkań nigdy nie będą musieli się mierzyć. Chodzi bowiem o wybór oświetlenia schodowego. Oświetlenie schodoweOświetlenie schodowe decyduje o charakterze całego wnętrza. Odpowiednio dopasowane może ochłodzić lub ocieplić klatkę schodową, a także sprawić, że wyeksponowane w dobrym oświetleniu schody zaczną wyglądać jak prawdziwe dzieło sztuki.Oświetlenie schodowe Demidio posiadają kilka możliwości zamontowania ich w wybranych przez nas miejscach. Zwykle odróżniamy montaż bezpośrednio w lub na schodach, ale także w mocowaniu natynkowym, tuż obok schodów. Ta ostatnia możliwość znajduje coraz częstsze zastosowanie w nowoczesnych domach, pełnych odcieni szarości, czerni, bieli, czy brązów, ale także w ciepłych, dużych i drewnianych wnętrzach.J Jakie wybrać oświetlenie schodowe?Decydując się na wybór konkretnych lamp oraz oświetlenia schodowego należy zwrócić uwagę na częstość jego przepalania. Osobom, które cenią komfort długo świecących się lampek szczególnie polecamy nasze oświetlenie schodowe LED. Dzięki wyborze tego typu oświetlenia schodowego można nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale także decydować o kolorach oraz odcieniach światła! Barwa ciepła, zimna oraz czerwień, zieleń, czy nawet niebieski – to kolory, jakie możemy wybrać, kupując oświetlenie schodowe LED - owe.Zestawione z odpowiedniego rodzaju schodami oraz kolorem ścian sprawią, że dom zamieni się w istną galerię sztuki oraz sprawi dużo radości zarówno właścicielom, jak i dzieciom, czy gościom. Oświetlenie schodowe designerskieOświetlenie schodowe marki Demidio nie powinny już być kojarzone jedynie z nudnymi żarówkami, oślepiającymi oczy spod kolejnych stopni schodów.Jako producent oświetlenia schodowe i dekoracyjnego Demidio postawiliśmy na najwyższą jakość oraz design oferowanych lamp schodowych. Okrągłe, kwadratowe, a nawet prostokątne lampki schodowe sprawią, że każde przejście po schodach stanie się ucztą dla oka. Wszystko za sprawą doskonale zaprojektowanej obudowy, od klasycznej, przez delikatnie zdobioną, po te bardzo dekoracyjne lampy schodowe. Dodatkowym atutem znajdujących się w naszej ofercie lamp jest także możliwość wyboru rodzaju światła, wydobywającego się z konkretnej lampy. Oznacza to, że w zależności od potrzeb możesz zdecydować się na światło ciepłe, zimne lub RGB.