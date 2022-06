Arte Architekci. Art your lifeArte Architekci to pracownia w której spotyka się pasja i zaangażowanie. Zależy nam polepszeniu jakości otaczającej nas przestrzeni. Wierzymy ze to co nas otacza ma bezpośredni wpływ na to kim się stajemy. Dlatego projektowanie z poszanowaniem natury, sztuki i kontekstu miejsca jest dla nas bardzo ważne. Zarówno otoczenie, budynek i wnętrze musza być spójne.

Pracownia Arte Architekci została założona w 2016 roku, jako kontynuacja profesjonalnego dorobku założycieli Karoliny Żakiewicz właścicielki pracowni "Kreska Studio" oraz Grzegorza Goska właścicieli pracowni "Gosk Architekci". Pracownię tworzy zespół utaletntowanych projektantów - patrz konkursy. Bogate doświadczenie zawodowe umożliwia stworzenie projektów o najwyższych standardach - patrz portfolio. Relacje biznesowe budujemy na lojalności, uczciwości i rzetelności. Główną misją pracowni jest - tworzenie wysokiej jakości architektury - nowatorskie rozwiązania projektowe wpisane w kontekst, architektura ponadczasowa, szczera i elegancka - profesjonalna obsługa klienta - w tym zawiera się rzetelność, uczciwość, lojalność, pełne zaangażowanie, entuzjazm - wdrażanie eko projektów - recykling, wykorzystanie optymalnych materiałów budowlanych, wykorzystanie nowoczesnych technologii - integracja lokalnych projektantów - min. networking, wspólna działalność charytatywna. Wizja firmy to bycie liderem w regionie w tworzeniu prestiżowych kompleksowych projektów.