Francesco Design to pracownia projektowa prowadzona z sukcesem w zakresie projektów wnętrz prywatnych jak i publicznych. Prowadzenie procesu inwestycji zaczynamy od spotkań, kreowania przestrzeni w postaci projektu po nadzór, doradztwo w zakupach, partycypację w zorganizowaniu wymaganych materiałów.

Doświadczenie zdobyliśmy tworząc wnętrza prywatne jak i publiczne: domy, apartamenty, mieszkania, kancelarie, biura, salony kosmetyczne i inne.

W Galerii jest tylko część naszych możliwości. Mimo to zapraszamy do odwiedzin i przede wszystkim do kontaktu. Jesteśmy nastawieni na realizację projektów marzeń, gdyż "sky no limit".

Czekamy na Państwa!